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Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS ne zaman ve bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2022 İOKBS takvimi!

Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2022 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS takvimi!

"Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?" soruları Nisan ayının gelmesine kısa bir zaman kala gündeme geldi. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursluluk sınavına katılmak isteyen binlerce öğrenci 2022 İOKBS takvimini araştırıyor. İşte, detaylar...

23.03.2022 - 12:20 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yüz binlerce veli ve öğrencinin gözü Bursluluk sınav tarihine çevrildi. Nisan ayına sayılı günler kala gözler İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman? sorusuna çevrildi. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte, 2022 İOKBS takvimi...

  • 2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    2022 bursluluk başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz İOKBS tarihi haberimizde yer alacak.

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