Bursluluk sınavı ne zaman, Bursluluk sınavı saat kaçta? soruları öğrencilerin gündeminde. Bursluluk sınavı için öğrenciler son hazırlıklarını yapıyor. İOKBS bursluluk sınavına girecek 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? sorusunu da soruyor. İşte tüm soruların cevabı...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 2020

İOKBS bursluluk sınavı, 5 Eylül 2020 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? İOKBS

İOKBS Bursluluk sınavına girecek öğrenciler aşağıdaki linkte TC Kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek sınav giriş belgelerini alabilirler. Öğrenciler sınav sırasında, bu giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorundalar.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

BURSULUK SINAVI KONULARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.

2020 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in 2020 takvimine göre İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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