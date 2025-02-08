Bursluluk sınavı ne zaman, başvuru tarihleri ne? Bursluluk başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımlayarak sınavla ilgili tüm ayrıntıları açıkladı. Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ve ortaöğretim kurallarının hazırlıkları, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda genel olarak genel gidişatlı sınav kapsamı belirtildi. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?