Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 MEB Bursluluk sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve kazanan öğrencilerin burs kazandığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav tarihi belli oldu. Öğrencilere eğitimleri için maddi destek sağlayan Bursluluk sınavı ne zaman?