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        Haberler Gündem Eğitim Bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi ne zaman? 2024 bursluluk başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İOKBS başvuru tarihleri açıklandı

        Bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi ne zaman? 2024 bursluluk başvurusu nasıl yapılır?

        2024 bursluluk sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2024 sınav takvimi sonrası çalışmalarını sürdüren öğrenciler; bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınaak sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, söz konusu duruma dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:46
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        • 1

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nin 2024 yılındaki tarihi belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen ve başarılı öğrencilerin burs kazandığı sınavın tarihi ve başvuru günlerine dair bilgileri derledik!

        • 2

          2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. Henüz bursluluk sınavı başvuru takvimi belli olmadı. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda okullardan veya e-Okul üzerinden sınava müracaat edebilecek.

        • 4

          MEB’DEN KRİTİK AÇIKLAMA!

          MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

        • 5

          Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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