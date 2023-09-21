İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8'inci sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri katılım sağladı. Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Eylül Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler bursluluk sınavı sonuçları sorgulamalarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile gerçekleştirebilecekler. İşte MEB 2023 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...