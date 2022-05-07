Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Hali hazırda orta okul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim görmek,

Lise sınıflarından ise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencisi olmak,

Sınavın gerçekleşeceği dönem ve yıl içinde okul değiştirecek ceza almamış olmak,

Bulunulan sınıfta, sınıf tekrarı yapmamış olmak,

Ailenin maddi durumunun belirlenen miktar ve altında kalıyor olması,

İOKBS kimler başvurabilir konusu yine her sınav döneminde yayınlanan kılavuzda yayınlanmaktadır. Bazı sınav dönemlerinde kılavuzlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle takip edilmesi en uygunu olacaktır.