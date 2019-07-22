Binlerce öğrencinin uzun süredir beklediği "Bursluluk sınav sonuçları" bugün açıklandı. Burs almaya hak kazanan adaylar sevinirken, burs almaya hak kazanamayanlar adaylar ise şansını seneye denemek için çalışmalara başlayacaklar. Bursluluk sınavı sonuçları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini ilgilendiriyor. İşte bursluluk sınav sonuçları 2019 MEB sorgulama ekranı...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2019 MEB!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.

Sonuçlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAYIN

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR OLDU?

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. Yıllara göre İOKBS burs ücretini inceleyelim:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURSLULUK SINAVI

MEB tarafından alınan bilgilere göre; Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.

MERAK EDİLEN DİĞER SORU: ÖZEL ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER...

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilirler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabilirler.

Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan çocukların özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.