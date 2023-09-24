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        Haberler Gündem Eğitim Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2023 İOKBS parası ne kadar ve kaç TL?

        Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2023 İOKBS parası ne kadar ve kaç TL?

        2023 Bursluluk Sınavı (iOKBS) sınav sonuçlarının duyurulması ile beraber merakla beklenen burs paralarının ödenme tarihi de geldi çattı. Söz konusu paraların ödenme tarihinin yanı sıra ne kadar yatacağı sorusunun da cevabı belli oldu. İşte, Türkiye'nin dört bir yanında sınava katılım gösterip burs hakkı kazanan öğrencilerin beklediği burs paraları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 00:47 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:47
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        • 1

          22 Eylül tarihi itibariyle açıklanAN Bursluluk Sınavı (iOKBS) sonuçları ile birlikte bursluluk parasının ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar da iyice artmış durumda. Yurt genelindeki onlarca öğrencinin hak kazandığı 2023 İOKBS paraları ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik!

        • 2

          İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi:

          BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        • 3

          İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

          2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

        • 4

          BURLULUK PARASI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?

          Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

        • 5

          Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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