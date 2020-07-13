Burslu Öğrenci Kabul Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi’nden kendilerine en uygun olan bölümü seçenlere burs ödülü!

Üniversite adaylarına yetkinlikleri, kişilik özellikleri ve mesleki yönelimleri doğrultusunda burs veren öğrenci kabul programı WeAccept başvuruları devam ediyor.

Adaylar https://we-accept.com/ adresinden başvurularını yapabilirler.

YKS puanını değil, kişisel özellikleri ve yetkinlikleri ödüllendiren burslu kabul programı!

WeAccept, adayları sadece YKS sınavında elde ettikleri puan ya da başarı sırasına göre değerlendirmez. WeAccept programı temelinde iki bacaklı bir felsefe yatıyor. Birincisi burslu öğrenimde öğrencinin kişisel özellikleri becerileri ve yetkinliklerinin dikkate alınarak öğrenciyi bir bütün olarak değerlendirmek, ikincisi ise öğrencinin bu özelliklerine uygun olan bölümleri seçmesini sağlamak.

Bu hedefle adayların beceri ve yetkinlikleri, hobileri, spor, sanat ve kültür faaliyetlerine olan ilgileri, kariyer hedefleri dikkate alınarak adaylar kendilerine en uygun olan program için en yüksek burs düşüncesiyle ödüllendiriliyor.

Başvuru sistemi içerisinde yer alan kişilik envanteri ile adayların kişilik tipi ve özellikleri ortaya çıkarılıyor. Bu sayede adaya hangi bölümlerin daha uygun olduğu öğrenilmiş oluyor.

Adaylar, program dahilinde psikolojiden mühendisliğe, sağlık bilimlerinden iletişim programlarına kadar birçok alanda başvuru yapılabiliyor.

WeAccept Bursları Kesintisiz ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sunduğu diğer burs ve indirimler ile birleştirilebiliyor!

WeAccept bursu ÖSYM burslarında olduğu gibi 7 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ediyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından sunulan diğer burs ve indirim olanakları ile birleştirilebiliyor. Örneğin aday üniversitenin "yüzde 15 ilk tercih indirimini" ilk tercih kurallarına uygun bir şekilde tercih ederse bunu, WeAccept burslarına ilave ederek alacağı burs oranını daha da arttırabilir.

WeAccept bursundan faydalanmak için adayların, burs kazandıkları İstanbul Kültür Üniversitesi bölümlerinin “Ücretli, %25 ve %50 İndirimli” kontenjanlarından herhangi birine yerleşmeleri gerekiyor. Yerleştikleri kontenjanın ÖSYM bursu ne olursa olsun eğer öğrenci WeAccept ile daha yüksek bir burs kazandıysa, kazandığı bu WeAccept bursu geçerli hale geliyor. Örneğin Psikoloji bölümünden %50 WeAccept bursu kazanan aday öğrenci tercih listesinde İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji %25 İndirimli programına yer verip yerleşebilir. Bu örnekte aday her ne kadar %25 indirimli bir programa yerleşse de %50 WeAccept burslu olarak üniversiteye kaydını yaptırabilir. Üstelik ilk tercih indirimi gibi İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sunduğu diğer burs ve indirimler ile de birleştirilerek bu oran daha da yükseltilebilir.

Bugüne kadar 30 bin’in üzerinde başvuru

WeAccept öğrenci kabul programına geçen yıl 17 bin’i aşkın başvuru oldu. Bu başvuruların yaklaşık 8 bin’ine çeşitli oranlarda ve kişiye uygun programlarda burslar verildi. 2020 başvuruları 13.000’in üzerinde devam etmektedir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’ne WeAccept Bursu ile gelen öğrencilerin deneyimlerini okumak için: https://we-accept.com/bursiyerlerimizin-sizlere-mesajlari-var