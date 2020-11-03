Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbol1. LigBursaspor

Bursaspor’un genç futbolcusu Ali Akman TFF 1. Lig’in zirvesinde

8 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de gole en çok katkı yapan futbolcuların zirvesinde Ali Akman yer alıyor. 7 gol, 1 asistlik performansıyla 8 gole doğrudan etki eden 18 yaşındaki futbolcuyu, Adana Demirspor’dan Mehmet Akyüz (7) ve Altay’dan Marco Paixao takip ediyor

03.11.2020 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
Bursaspor’un genç futbolcusu Ali Akman TFF 1. Lig’in zirvesinde

TFF 1.Lig’de 8 hafta geride kaldı. Sezonun en dikkat çeken futbolcusu olan Ali Akman, gollere katkı anlamında ligin zirvesinde yer aldı. Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu, attığı 7 gol ve yaptığı 1 asistle 8 gole doğrudan etki etti. Yeşil beyazlı takımı adeta sırtlayan ve gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışından birçok takımın dikkatini çeken Ali Akman’ı, Adana Demirspor’dan Mehmet Akyüz (7),Altay’dan Marco Paixao takip ediyor. Bu 3 ismi yine Bursaspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak (6) takip ediyor. Burak, 4 gol attı, 2 asist yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ayda'nın kahramanı! 'Evladımı öper gibi öptüm'
Ayda'nın kahramanı! 'Evladımı öper gibi öptüm'
Annesini ve babasını kaybetmişti... Duygu dolu mesaj
Annesini ve babasını kaybetmişti... Duygu dolu mesaj
Koronavirüs işinden etti! Pozitif çıkınca...
Koronavirüs işinden etti! Pozitif çıkınca...
Hamsiyi sakın böyle pişirmeyin! Öyle bir etkisi çıktı ki...
Hamsiyi sakın böyle pişirmeyin! Öyle bir etkisi çıktı ki...
8 maçta 7 gol!
8 maçta 7 gol!
Kendilerine hayran bıraktılar!
Kendilerine hayran bıraktılar!
Burak, Karşıyaka maçında zor
Burak, Karşıyaka maçında zor
Bursaspor 4 golle kazandı!
Bursaspor 4 golle kazandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X