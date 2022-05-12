ULEB Avrupa Kupası finalinde İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya 80-67 yenilerek ikincilik olan Frutti Extra Bursaspor'u, kentte taraftarları karşıladı.

Nilüfer ilçesindeki Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin önünde toplanan taraftarlar, İtalya'dan dönen takımları lehine tezahüratta bulundu, yeşil ve beyaz renklerinde meşale yaktı.

Taraftarlar, takım otobüsünün salon önüne gelmesiyle bestelerle oyunculara destek verdi.

Takım otobüsünden inen oyuncular ve teknik kadro, taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi.