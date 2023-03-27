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Haberler Futbol

Bursaspor’da takımın başına başına Özer Hurmacı getirildi

Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yollarını ayıran Bursaspor Kulübü, futbol sorumlusu olarak Özer Hurmacı’yı takımın başına getirdi. Hurmacı, aynı zamanda profesyonel futbol hayatına da yeşil-beyazlılarda devam edecek

Giriş: 27.03.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Bursaspor’da takımın başına başına Özer Hurmacı getirildi
İHA

Bursaspor Kulübü, İsmail Ertekin’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özer Hurmacı’yı getirdi. Yeşil-beyazlılar, 36 yaşındaki Hurmacı'yı hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcu olarak değerlendireceğini belirtti.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz” denildi.

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