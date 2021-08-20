TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da bir yeni transferin daha lisansı çıktı. Yeşil-beyazlı takımın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığını açıkladığı Massimo Bruno’nun lisansının çıktığı TFF’nin internet sitesinde resmen açıklandı. Belçikalı futbolcu, Bursaspor’un pazartesi akşamı saat 19.15’te deplasmanda karşı karşıya geleceği Erzurumspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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