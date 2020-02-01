01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1´inci Lig´de yakaladığı ivme ile dikkat çeken Bursaspor, yarın Eskişehirspor´u ağırlayacak. Bursa temsilcisi, 20´nci haftaya 33 puanla üçüncü sırada sırada girerken, Eskişehir ekibi ise 10 puanla ligin son basamağında yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanacak olan mücadele saat 19.00´da başlayacak. Maçta üst klasman hakemi Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç´in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Gökmen Baltacı yapacak.
76´NCI RANDEVU
İki takım çeşitli ligler ve Türkiye Kupası olmak üzere pek çok kulvarda 75 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 28´inde kazanan taraf Bursaspor olurken, Eskişehir temsilcisi ise 22 maçta galip geldi. Geride kalan 25 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında Eskişehir´de oynanan son randevuyu Bursaspor, 2-0´lık skor ile kazandı. Bursa temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 5 maçtan da galip ayrılmayı başardı.
BURSASPOR SAHASINDA ETKİLİ
Sahasında oynadığı maçlarda etkili bir görüntü çizen Bursaspor, bu sezon evindeki 9 maçında 7 galibiyet elde etti, birer kez sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Evinde 22 puan toplayan Bursa ekibi, ligin de iç sahada en iyi performansa sahip takımlarından biri konumunda. Öte yandan, Bursaspor, Eskişehirspor´u 36 kez ağırlarken bu maçların 20´sini kazandı, sadece 3 kez mağlup oldu. Diğer 13 maçta taraflar bir puana razı oldu.
ÖZER VE SELEZNOV CEZALI
Bursaspor, devre arasında Abdou Razack Traore, Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Emrullah Şalk, Kerem Can Akyüz ve Numan Bayrak´ı kadrosuna kattı. Lisansları da çıkarılan bu oyuncular, şans bulmaları halinde Eskişehirspor´a karşı forma giyebilecek. Bursa temsilcisinde Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ise kart cezaları nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Eskişehirspor´da ise tek eksik Talha Erdoğan, sakatlığı nedeniyle Bursaspor´a karşı oynayamayacak.
İKİ TAKIM DA FORMDA
Bursaspor son maçlarında formunu yakalamış durumda. Yeşil beyazlılar, ligde oynadığı son üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken; sahasında Hatayspor ve Fatih Karagümrük´ü 2-1, deplasmanda ise Akhisarspor´u 1-0 yendi. Eskişehirspor ise teknik adam değişikliğinin ardından toparlanmış bir görüntü çiziyor. Bu sezon ikinci kez teknik adam değiştiren Eskişehir temsilcisi, yeni teknik patronu Mustafa Özer ile çıktığı üç maçta da mağlup olmadı. Es-Es bu maçlarda; Boluspor ve Adanaspor ile berabere kalırken, Keçiörengücü´nü yenmeyi başardı.
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