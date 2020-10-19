Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer tahtası kapalı olan ve bu sezon yaş ortalaması düşük bir kadroyla mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Son puanlarını dün Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Balıkesirspor müsabakasında 3-1'lik skorla kazanan Bursaspor, iç sahada sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Mücadelenin 13. dakikasında takımını öne geçiren, uzatma dakikalarında bir gol daha atan Ali Akman, maçın yıldızı oldu.
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 5 haftada 4 gole ulaşan genç oyuncu, ligin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Sezon başında yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kulüpten teklifi alan Ali Akman, gol krallığında 5 gollü Altaylı Paixao'nun ardından Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz'le ikinci sırada bulunuyor.
Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni de olan Ali Akman, ayrıca bu sezon Adana Demirspor ve Altınordu maçlarında birer gol kaydetti.
"GELEN TRANSFER TEKLİFLERİNİN HİÇBİRİNİ DEĞERLENDİRMEYE ALMADIK"
Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Balıkesirspor karşısında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi.
Kulübün puan silme cezasından kurtulması için yoğun bir süreç geçirerek bu konuda başarılı olduklarını belirten Kamat, ardından gelen Balıkesirspor galibiyetinin bunu taçlandırdığını dile getirdi.
Galibiyette önemli rol oynayan Ali Akman'a ayrı bir parantez açılması gerektiğini vurgulayan Kamat, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar oynadığımız 5 maçta yaş ortalamamız 21. Bu genç oyuncularımıza sahip çıkarsak bu süreçten sonra başarı elde edeceğiz. Bunun için sabır ve yürek gerekli. İdari açıdan her şeyi yerine getiriyoruz. Bu arkadaşlarımız bizim için hepsi ayrı ayrı değerli. Allah nazarlardan saklasın. Ali Akman ve diğer genç oyuncularımıza yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif geldi. Hiçbirini değerlendirmeye almadık. Bursaspor'un şu anda bulunduğu şartlarda hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmedik."
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