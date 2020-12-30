145 takım arasında ilk ikide!

Geçen sezon play-off'a kalan ancak Süper Lig'e yükselmeyi başaramayan Bursaspor, transfer döneminde TFF'deki dosyaları nedeniyle kadrosuna yeni isimler katamadı. Maddi sorunlarla boğuşan yeşil-beyazlılar sezona Vakıfköy'den çıkan altyapı ağırlıklı, genç bir kadroyla girerken sezona da kötü başlamıştı. İlk dört maçında iki kez yenilen ve bir beraberlik alan Bursaspor son haftalarda çıkışa geçerken Türkiye'de 145 takım arasında ilk ikiye girdi!

İlk 9 haftada sadece 11 puan toplayan yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 19 resmi mücadelede de en az 1 gol buldu. DHA'nın aktardığına göre Türkiye'deki profesyonel liglerde bulunan 145 arasında Bursaspor dışında bunu başaran tek takım bulunuyor. Oynadığı tüm resmi karşılaşmalarda rakip fileleri havalandıran diğer takım ise Marius Sumudica'yla güzel günler geçiren Gaziantep FK.

1. LİG'İN EN GOLCÜSÜNÜ GENÇ OYUNCULARI SIRTLIYOR!

16 haftası geride kalan 1. Lig'de attığı 30 golle ligin en golcü takımı konumundaki Bursaspor'u genç oyuncuları sırtlıyor. Sezon boyunca oynadığı 19 maçta 37 kez gol sevinci yaşayan Bursa temsilcisinde bu goller 14 farklı oyuncudan geldi. Ali Akman ile Batuhan Kör, 9'ar golle takımın en skorer isimleri oldu.

Bu iki ismi Burak Kapacak 5 gol ile takip ederken, Emirhan Aydoğan da 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Bir diğer genç oyuncu Çağatay Yılmaz'ın 2 golü bulunurken; Cüneyt Köz, Recep Aydın, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, İsmail Can Çavuşluk, İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün, Kerem Şen ve Özer Hurmacı da birer gol kaydetti.

15 FUTBOLCUSU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA TAKILIYOR!

Bursaspor'un 15 futbolcusu, Kasım 2020'de yayınlanan genelgede alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan '20 yaş altına sokağa çıkma yasağı' kararına takılıyor.

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan Ozan Koç, Batuhan Kör, Canberk Yurdakul, Berat Altındiş, Ali Akman, Kerem Şen, Ertuğrul Kurtuluş, Zeynullah Türkay, Vefa Temel, Abdülkadir Gül, Eren Güler, Tuğbey Akgün, Abdullah Tazgel, Bilal Güney ve Kerem Kök bu yasağa takılıyor. Bursaspor hem futbolcuların antrenmana rahat gidip gelmelerini hem de maçlara çıkabilmelerini aldığı özel izinle sağlıyor.

ALİ AKMAN'DAN SONRA BATUHAN KÖR DE YILDIZLAŞTI

Bursaspor'da attığı ve attırdığı gollerle yıldızlaşan 18 yaşındaki Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör de son haftaların en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

19 yaşındaki yıldız adayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi 5-4 yenerek son 16 turuna yükseldikleri maçta 4 gole imza attı.

Profesyonel kariyerinde A takım düzeyindeki ilk sezonunu yaşayan Batuhan Kör, ligde de Yılport Samsunspor'u 3-0 yendikleri maçta da 2 gol kaydederek dikkati çekmişti.

Ligde 9 kez fileleri sarsan ve gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Ali Akman ile son haftalarda çıkış yakalayan Batuhan Kör, yeşil-beyazlı ekibin yıldızlaşan isimleri haline geldi.

22 İSİM ALTYAPIDAN

Bursaspor'un bu sezonki kadrosunda 22 altyapı futbolcusu bulunuyor. Genç oyuncu ağırlıklı kadrolarla sahada mücadele eden yeşil-beyazlılar, ligde lider Giresunspor'un 8 puan gerisinde 24 puanla 9. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılarda Ali Akman ve Batuhan Kör ön plana çıksa da diğer genç futbolcular da parlıyor. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen diğer gençlere göre daha tecrübeli olan Burak Kapacak, oynadığı 15 maçta 5 gol attı.

20 yaşındaki İsmail Çokçalış da defans hattındaki kritik müdahaleleri ve takımı hızlı hücuma çıkarmasıyla dikkati çekiyor. Savunma oyuncusu, 15 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 1 kez fileleri havalandırdı. Takımda orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Emirhan Aydoğan, maçlara sonradan girip goller bulan 20 yaşındaki Çağatay Yılmaz ve kritik kurtarışlara imza atan 21 yaşındaki kaleci Ataberk Dadakdeniz de performanslarıyla dikkati çekiyor.

Bursaspor'un zirve mücadelesine katkı sağlayan genç oyuncular, şimdiden büyük takımların radarına girdi. Süper Lig ve Avrupa'dan birçok kulüp, Ali Akman ve Batuhan Kör başta olmak üzere genç oyuncuları "yakın markaja" aldı.