15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dönemlerde altyapısından başarılı kaleciler çıkaran ve geçtiğimiz sezon da Harun Tekin'i Fenerbahçe'ye bonservisiyle birlikte satarak gelir elde eden Bursaspor'un iki file bekçisi Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer de, İstanbul kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor. Takımdan ayrılması kesinleşen 23 yaşındaki Okan Kocuk'un adı Galatasaray ile anılırken, 22 yaşındaki eldiven Muhammed Şengezer için de Başakşehir'in ilgisi sürüyor.
GALATASARAY TRANSFERİ SONLANDIRMAK İSTİYOR
Sarı kırmızılı yönetim, Okan Kocuk ile prensipte anlaşma sağlarken kulübü Bursaspor ile görüşmeler devam ediyor. Bu sezon kaleye takviye yapacak olan Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon lira civarı bonservis maliyeti bulunan Okan Kocuk transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşın alternatiflere de yönelmiş durumda. Abdurrahim Albayrak'ın yürüttüğü görüşmelerde genç eldivenin yakın süreçte Galatasaray'ın kadrosuna katılması bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR, ŞENGEZER İÇİN BEKLEMEDE
Bursaspor'un bir başka genç yeteneği Muhammed Şengezer için de daha önce nabız yoklayan Başakşehir, oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Bu transferdeki tek pürüz ise Şengezer'in bonservisi oldu. Hali hazırda Mert Günok ve Volkan Babacan gibi milli iki kaleciye sahip Başakşehir, yeni bir kaleci için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Acil olarak stoper ihtiyacı bulunan Başakşehir yönetiminin transferde önceliğinin savunma olduğu öğrenildi. Başakşehir'in son oynadığı Ajax maçında savunma tandemini sol bek oyuncusu Gael Clichy ve geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık geçiren Aurelien Chedjou oluşturmuştu.
Öte yandan Bursaspor yönetiminin de mevcut kalecilerinin olası transferlerine yönelik yeni bir kaleci arayışında olduğu ve Beşiktaş'ın 21 yaşındaki eldiveni Utku Yuvakuran başta olmak üzere birçok kalecinin isminin gündeme geldiği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!