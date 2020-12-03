Bursaspor, Ümraniyespor’u konuk ediyor

TFF 1.Lig’i 12’inci haftasında Bursaspor, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor’u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın akşam oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Kritik mücadeleyi hakem Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan’ın yardımcılığını Baran Eraslan ve Gökmen Baltacı yapacak. 11 maçta 14 puan toplayan Bursaspor, son oynadığı maçta, Altay deplasmanından 3-1 mağlubiyetle dönerken, 10 puanı bulunan Ümraniyespor ise evinde Menemenspor’a 2-0 yenilmişti. Ev sahibi ekipte, Özer Hurmacı, Furkan Emre Ünver ve Vefa Temel’in sakatlıkları devam ediyor. Bursaspor sahasında oynadığı son 3 maçı kazanırken, 8 gol attı, 3 gol yedi. Ümraniyespor’un deplasman karnesi ise; 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik. Bursaspor ile Ümraniyespor arasında oynanan 2’si lig, 2’si kupa, 1’i de hazırlık maçı olmak üzere toplam 5 maçın 4’ünü yeşil beyazlı ekip kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."