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Bursaspor topa sahip olma çalışması yaptı

Bursaspor’da Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım topa sahip olma oyunu oynadı.

Giriş: 26.01.2023 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Bursaspor topa sahip olma çalışması yaptı
İHA

TFF 2. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı.
Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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