Bursaspor taktik çalışma gerçekleştirdi

Sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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