TFF 1.Ligin 10. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü.

Koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı.