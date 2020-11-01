TFF 1´inci Lig´de bu sezon mütevazi bir kadro kuran Bursaspor, iki haftalık galibiyet hasretini Beypiliç Boluspor maçıyla dindirdi. Üst üste çıktığı iki deplasman mücadelesinde Menemenspor ve Akhisarspor´a mağlup olan Bursa temsilcisi, sahasında Bolu ekibini 4-2 yenerek, puanını da 10´a yükseltti. İç sahada oynadığı ilk iki maçını kaybeden Bursa ekibi, evindeki son iki maçını ise kazanarak umut vaat etti.

Ligde geride kalan 8 haftada, en az bir kez olmak üzere tüm maçlarda rakip ağları havalandıran Bursaspor, Beypiliç Boluspor maçını da boş geçmedi. Bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol kaydeden Bursa temsilcisi, buna karşın son 6 maçında ise kalesini gole kapatamadı. Gollerin tamamı ise, altyapıdan yetişen oyuncular tarafından kaydedilirken, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ilk 11 tercihinde 9 altyapı oyuncusuna şans tanıdı.

Bursaspor, ligin 9´uncu haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Ankaraspor´a konuk olacak.