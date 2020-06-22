Son yıllarda istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Bursaspor, TFF 1´inci Lig´de taraftarını mutlu edemedi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen ara sonrasında Keçiörengücü deplasmanına çıkan Bursa temsilcisinde, 1-0´lık yenilgi bardağı taşıran son damla olurken; önce sportif direktör Selçuk Erdoğan istifasını verdi, ardından yeşil beyazlı yönetim teknik direktör İbrahim Üzülmez´in sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti.
50 MAÇI GÖREMEDİLER
Sezona Yalçın Koşukavak ile başlamasına karşın ikinci kez kulübede ayrılığa giden Bursaspor, son 5 yılda teknik direktörlerde istikrar sağlayamadı. Bursa temsilcisi, Süper Lig´de 2014-15 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayıp tamamlarken, sonraki 5 sezonu ise başladığı teknik adam ile bitiremedi. Güneş döneminden bugüne kadar Bursaspor´u 10 farklı teknik direktör çalıştırdı ve bu teknik adamlardan hiçbiri yeşil beyazlı takım ile 50 maçı göremedi.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ
Süper Lig´de yer alırken 2 sezon görev alan Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor´un 2015-16 sezonunda başına Ertuğrul Sağlam geçti. Sezona Sağlam ile başlandı, ancak ilk yarının sonlarına doğru göreve Hamza Hamzaoğlu getirildi. 2016-17 sezonunda Hamzaoğlu ile topbaşı yapan Bursa temsilcisi, ikinci yarının başlarında bu kez Mutlu Topçu ile anlaştı. Topçu, 10 maç sonra takımdan ayrılırken, yerine gelen Adnan Örnek de Bursaspor´u 4 maç çalıştırabildi. O sezon son maçtaki Trabzonspor galibiyetiyle kümede kalan takımın başında Mustafa Er vardı. 2017-18 sezonuna Paul Le Guen ile başlayan Bursaspor, Fransız teknik adamla da yollarını ayırdı ve sezonu yine Mustafa Er ile bitirdi. Geçtiğimiz sezona ise Samet Aybaba ile başlamasına karşın Bursaspor, son 7 maçına Mustafa Bakkal yönetiminde çıktı ve TFF 1´inci Lig´e düştü.
KOŞUKAVAK'TAN SONRA ÜZÜLMEZ İLE DE YOLLAR AYRILDI
Bu sezona gelindiğinde yönetimi de değişen Bursaspor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak´ta karar kıldı. Sezona Koşukavak yönetiminde başlayan Bursa temsilcisinin yeni hocasıyla anlaşması da kısa sürdü. `Şampiyonluk´ parolasıyla başlanan sezonun 15´inci haftasında Altınordu deplasmanında alınan beraberliğin ardından Bursaspor, 6´ncı sıraya gelince deneyimli teknik adamın görevine son verildi. Hemen ertesi hafta İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlandı. Ancak Üzülmez ile de beklenen sonuçlar alınamadı. Son 7 maçta alınan bir galibiyet ve koronavirüs arasının ardından takımın kötü gidişatı sonucu deneyimli teknik adam ile de yollar ayrıldı.
Bu gelişmeden sonra, TFF 1´inci Lig´de sezonun bitimine 5 hafta kalırken, Bursaspor yine teknik direktör arayışına geçti.
GÜNEŞ SONRASI TABLO
Bursaspor´da Şenol Güneş sonrası çalışan teknik direktörlerin maç ve puan ortalamalarının yansıması ise şu şekilde oldu:
Teknik Direktör / Maç Sayısı / Puan Ortalaması
Ertuğrul Sağlam / 13 / 1.07
Hamza Hamzaoğlu / 49 / 1.67
Mutlu Topçu / 10 / 0.8
Adnan Örnek / 4 / 0
Mustafa Er / 6 Maç / 1.5
Paul Le Guen / 34 / 1.41
Samet Aybaba / 29 / 1.00
Mesut Bakkal / 7 / 1.29
Yalçın Koşukavak / 18 / 1.83
İbrahim Üzülmez / 14 / 1.57
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