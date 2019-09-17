TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna ortak olan Bursaspor'un 3 maçtır bileği bükülmüyor.

Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve Türk futbol tarihinde "Dört Büyükler" dışında bu başarıya ulaşan tek takım olan Bursaspor'un, deplasmanda 3-1'lik Fatih Karagümrük yenilgisiyle kötü başladığı 1. Lig'deki serüveninde alınan galibiyetlerle tekrar yüzü gülmeye başladı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan yeşil-beyazlılar, transfer döneminin bitmesine iki gün kala bu sorunu aşarak 13 futbolcuyu renklerine bağladı.

Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Yevhen Seleznyov gibi Süper Lig tecrübesi olan isimlerle anlaşma sağlayan Bursa temsilcisi, genç futbolcuların da ön plana çıktığı yeni kadrosunda oynadığı futbolla adından söz ettiriyor.

Ligin ikinci haftasında iç sahada Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0, Osmanlıspor'u ise Bursa'da 3-1 yenen yeşil-beyazlılar 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bursaspor, peş peşe aldığı galibiyetlerle puan cetvelinin üst sıralarına tırmanarak 9 puana sahip lider Ümraniyespor'un ardından aynı puan ve averajla ikinci sıraya yerleşti.

Milli maçlar nedeniyle geçen hafta lige verilen arada Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki hazırlık maçında Fenerbahçe'yi de 2-1 mağlup eden Bursaspor, özlediği başarılı günlerine yeniden kavuştu.

Peş peşe 3 galibiyetli seri en son 3 sezon önce

Süper Lig'deki son 3 sezonunda kötü günler geçiren ve geçen sezon bir alt kümeye düşen yeşi-beyazlılar, böyle bir galibiyet serisine en son 2016-2017'de döneminde ulaşmıştı.

Bursaspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmiş, ardından kendi sahasındaki iki maçta Kayserispor'u 3-1, Kasımpaşa'yı da 1-0 yenmişti.

Goller altyapıdan yetişen oyunculardan

Yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı altyapıya daha çok yönelen ve bu sezon kadrosunda birçok genç oyuncuya şans veren Bursaspor, attığı gollerin büyük çoğunluğunu bu oyunculardan buldu.

Oynadığı 4 müsabakada 8 kez gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlı ekipte, bu gollerden 6'sı altyapıdan yetişen Emirhan Aydoğan (2),Kubilay Kanatsızkuş (2),Ali Akman ve Ramazan Keskin'den geldi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeşil: "Süper Lig'e yeniden yükselmek için tüm gücümüzle çabalıyoruz"

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Konuralp Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi bir ivme kazandıklarını söyledi.

Transfer tahtasının açılmasıyla iyi transferler yapıldığını belirten Yeşil, "Bütçemize uygun, gerçekten bize katkı sağlayacak transferler yaptık. Hepsi birbirinden değerli oyuncular." ifadelerini kullandı.

Yeşil, başarılı bir takım olduklarını ve birlik beraberliği sağladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız transferlerin bu süreçte genç oyuncularımızla beraber iyi uyum sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini düşünüyoruz. Genç oyuncularımız çok değerli. Her biri yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirecek oyuncular. Bunu da ligin ilk dört haftasında gösterdiler. Önemli sorumluluklar üstlendiler. 'Yeniden Zirveye' sloganıyla bir yola çıktık. Misafir olduğumuzu düşündüğümüz bu ligden ait olduğumuz Süper Lig'e yeniden yükselmek için tüm gücümüzle çabalıyoruz."