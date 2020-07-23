TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor karşısında golsüz eşitlikle sahadan ayrılan Bursaspor, rövanşta en kötü ihtimal gollü beraberlikle finale yükselmeyi hedefliyor.
Normal sezonu 6. bitiren Bursaspor ile 3. sırada tamamlayan Adana Demirspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda yarı finalin ilk ayağında kozlarını paylaştı.
Zorlu 90 dakikada, iki taraf net gol pozisyonları bulsa da maçta sessizlik bozulmadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı.
Bu skorla Adana ekibi ikinci maç için avantaj sağlasa da Bursa temsilcisi play-off finali hedefi için umutlarını yitirmedi.
Rövanşta iki takımın 26 Temmuz Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geleceği maçta Bursaspor'un alacağı her türlü gollü beraberlik ve galibiyet, yeşil-beyazlıları finale taşıyacak.
Golsüz beraberlikte maç uzatmaya gidecek ve bu bölümde de eşitlik bozulmazsa finale çıkacak ekibi penaltı atışları belirleyecek.
Adana Demirspor ise skor ne olursa olsun rövanştan galibiyetle ayrılması durumunda Süper Lig'e yükselmek için final oynama hakkını kazanacak.
"Bu rövanştan mutlu ayrılan taraf biz olacağız"
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.
İyi mücadele ettiklerini ancak bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayan Mestan, şöyle konuştu:
"İki takıma da yakışır bir mücadele oldu. Biz daha fazla gol pozisyonu bulduk. Tek eksiğimiz goldü, atsak çok farklı bir sonuçla karşı karşıya olabilirdik. İnşallah Adana'daki maçı da iyi atlatıp Süper Lig hedefi doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Bursa'da centilmence bir müsabaka oldu. Aynısını Adana Demirspor'un yapacağına inancım tamdır. Finali istiyoruz, camiamız istiyor. Futbolcularımız ilk maçta ellerinden geleni yaptı, rövanşta da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Bunun devamını Adana'da getirip finale yükselmek istiyoruz. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın, rövanştan mutlu ayrılan taraf biz olacağız."
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