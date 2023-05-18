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Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Taraftarından yoksun iç saha maçlarını oynayan Bursaspor, bu kez bir maçta 6 sarı kart görerek takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK’ya sevk edildi

Giriş: 18.05.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
İHA

Bursaspor, Somaspor maçı sonrası da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Taraftarından yoksun iç saha maçlarını oynayan yeşil-beyazlılar, bu kez de futbolcuların sportmenliğe aykırı hareketleri sonrası ceza almanın eşiğine geldi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Bursaspor Kulübü’nün 16.05.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Somaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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