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Bursaspor, Özer Hurmacı transferini resmen açıkladı

Bursaspor Kulübü, futbolu bıraktığını açıklayan 36 yaşındaki Özer Hurmacı’yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı

Giriş: 28.12.2022 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL
Bursaspor, Özer Hurmacı transferini resmen açıkladı
HABERTURK.COM

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’da önemli bir gelişme yaşandı. Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı.

Tecrübeli futbolcu, bu akşam yapılacak antrenman öncesi takımla tanışacak. 6 aylığına Bursaspor’la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Özer Hurmacı’yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.

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