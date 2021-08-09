Bursaspor, Ozan Sol’u kadrosuna kattı

Transfer tahtasını açtıktan sonra transferde önemli adımlar atmaya başlayan Bursaspor, forvet hattına dikkat çeken bir ismi kattı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Bodrumspor formasıyla 31 gole ve 5 asiste imza atan Ozan Sol’u kadrosuna kattığı resmen açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Ozan Sol’un, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne giren bir videosu paylaşılarak, “Ailemize hoş geldin Ozan Sol” ifadeleri kullanıldı.

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