Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Kaya Green Park tesislerinde kamp yaparak değerlendirecek yeşil-beyazlı ekip, öğle saatlerinde otele geldi.

Daha sonra takım, otelin sahasında teknik direktör Mustafa Er yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek Bursaspor, 6 günlük kamp kapsamında hafta sonu iki hazırlık maçına çıkacak.