Mestan, son günlerde fazlasıyla tartışılan, "salgın süreci öncesinde ve sonrasında kulüplerin oynadığı müsabakalarda adil ortam ve adaletli sonuçlar olmadığı ve ülke futbolu adına alınan kararlarla" ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın olağanüstü günler yaşadığını aktaran Mestan, futbolun da bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bursaspor olarak adil oyunun peşinde koştuklarını ve sonuca ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Mestan, "Süper Lig'de son üç sırayı alan kulüplerin düşürülmemesi, nasıl salgın sebebiyle oluşmuş ise TFF 1. Lig'de play off oynayan takımların tamamının Süper Lig'e çıkarılması, hem vicdanın hem de adaletin gereğinden kaynaklanacaktır. Salgın döneminde -3 puan cezayla, ikincinin 1 puan ardında 3. sırada yer alan Bursasporumuz için alınan bu kararın, futbolun etiğine sığmayacağı ve gereken adil kararların alınacağını biliyoruz. Bursa, Anadolu'nun gözbebeği, taraftar cenneti ve değerli bir futbol şehridir." değerlendirmesinde bulundu.

Mestan, "futbolun anavatanı" İngiltere'de ligin 20 takımla oynandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da en büyük 6. futbol ekonomisine sahip İngiltere, Championship'te ise yıllardan beri 24 takım mücadele ediyor. İngilizler 24 takımla yapıyorsa, bu zorlu süreçte biz Türkler, adaletin ve vicdanın gereği olarak neden yapmayalım? UEFA ve FIFA, salgın döneminde federasyonlara ve kulüplere her türlü anlayışı gösteriyor. Aynı anlayışı biz de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bekliyoruz."

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise Mestan, salgın nedeniyle küme düşmenin kaldırılması konusunda, Bursaspor Kulübü olarak gerekli desteği verdiklerine dikkati çekerek, "Ancak özellikle Süper Lig'in 22 takıma çıkarılması konusundaki söylemler, bizleri rahatsız etmektedir. Süper Lig'de bu çerçevede yeni bir düzenleme yapılacaksa takım sayısı 22 değil, Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da alınmasıyla 24 olmalıdır. Bursaspor Kulübü olarak bu konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz." görüşlerine yer verdi.