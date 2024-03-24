Bursaspor Jordan Floyd ile yolları ayırdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, ABD'li skorer guardı Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Bursaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın ABD'li oyuncusu Jordan Floyd ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Floyd'a takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz" denildi.