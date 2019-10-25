TFF 1. Lig 9. haftasında yarın Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı´nda oynanacak olan zorlu randevu saat 16.30´da başlayacak. Kadir Sağlam´ın yöneteceği maçta Utku Tunavelioğlu ve Cemal Alpay da yardımcı hakem olarak görev yapacak. Bursaspor haftaya 12 puanla 8´inci sırada girerken, 9´uncu sıradaki İstanbul temsilcisi ise 1 puan farkla yeşil beyazlıları takibini sürdürüyor.

KOŞUKAVAK, ESKİ TAKIMINA KARŞI

İstanbulspor ile Bursaspor´u karşı karşıya getirecek olan mücadele özellikle yeşil beyazlıların teknik direktörü Yalçın Koşukavak için farklı bir anlam ifade ediyor. 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarını kapsayan 3 dönemde İstanbulspor´u çalıştıran deneyimli teknik adam, rakibi yakından tanıyor. İstanbulspor´un TFF 1´inci Lig´e yükselmesinde ve bugünkü oyun felsefesinde önemli rol olan Koşukavak, uzun bir aranın ardından eski takımına karşı sahaya çıkacak.

KADROYU YAKINDAN TANIYOR



Yalçın Koşukavak´ın İstanbulspor´u çalıştırdığı dönemdeki birçok oyuncu yarın Bursaspor´a karşı forma giyecek. Koşukavak, uzun süredir İstanbul ekibinin kadrosunda bulanan Umut Kaya, Duhan Aksu, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Aldin Cajic, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Demirci, Yunus Emre Yalçın ve Zafer Şensoy´un teknik direktörlüğünü yaptı. Kolay bir maç olmayacağını belirten Koşukavak, "Sahaya çıkan, oynayan oyunculardan 5-6 yıllık oyuncular var. Ortalaması 3-3.5 senedir bir arada oynayan bir kadro ve benim bıraktığım zamandan beridir oyun planları var. Kolay bir maç değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.

32´NCİ RANDEVU

İki ekip bugüne kadar lig ve kupada olmak üzere 31 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, İstanbul ekibi ise 11 kez kazandı. Geride kalan 10 randevuda ise taraflar bir puana razı oldu. İki takım son olarak resmi bir maçta 2005-2006 sezonundaki 1´inci Lig mücadelesinde karşılaşmış, içeride ve dışarıda 2-1´lik skorlarla gülen taraf Bursaspor olmuştu. Bursaspor´un Süper Lig´e dönmesiyle karşılaşmayan iki ekip, 13 yıl aradan sonra ilk kez resmi bir maçta kozlarını paylaşacak.

BURSASPOR DEPLASMANDA, İSTANBULSPOR EVİNDE ZORLANIYOR



Evinde oynadığı maçlarda başarılı bir görüntü çizen ve 4´te 4 yaparak iç sahada kayıpsız yoluna devam eden Bursaspor, deplasmanlarda ise zorlanıyor. Yeşil beyazlı ekip, ligde bu sezon deplasmanda çıktığı 4 maçın 3´ünü kaybederken yalnızca bir kez kazandı. İstanbulspor ise sahasında kazanmakta zorlanıyor. İstanbul temsilcisi, evindeki 4 maçtan yalnızca birini kazanabilirken, diğer 3 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı.

GOL SORUNU YAŞAMIYORLAR



Ligde iki takım da gol sorunu yaşamıyor. Geride kalan 8 haftada Bursaspor 13 kez rakip fileleri havalandırırken; İstanbulspor da 14 gol kaydetti. Böylelikle her iki takım da ligin en golcü ekipleri arasında yer aldı. İstanbulspor´da 5 golle Aldin Cajic ve 2´şer golle Muhsin Yıldırım ve Papa Diouf dikkat çekti. Bursaspor´da ise son hafta takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Kubilay Kanatsızkuş´un 3, Emirhan Aydoğan ve Mamadou Diarra´nın da 2´şer golü bulunuyor. Bursaspor´da kırmızı kart cezalısı Mamadou Diarra bu maçta forma giyemeyecek.