TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da Tahsin Tam'ın istifasının ardından teknik direktörlüğe İsmail Ertekin getirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktörlük görevine İsmail Ertekin getirilmiştir. Sezon başından bu yana sportif direktörlük görevini üstlenen Ertekin'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

1993-1995 yılları arasında Bursaspor'da görev yapan ve Gordon Milne, Nenad Bijedic gibi isimlerin yardımcılığını yürüten Ertekin son olarak Sakaryaspor'da çalışmıştı.