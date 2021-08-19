TFF 1. Lig’in 2. haftasında Pazartesi akşamı saat 20.30’da Erzurumspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım rakibi ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Dikkat çeken olan ise oynanan 6 maçın Bursa’da oynanan 3 ayağını Bursaspor, Erzurum’dakileri ise Erzurumspor kazandı. Beraberliğin olmadığı rekabette yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkartmak istiyor.

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