Bursaspor için kampanya hazırlığı

20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Belediye hizmet binasında ‘Başkan Alinur Aktaş yönetiminde’ yapılan toplantıda, Bursaspor’un ligdeki durumu değerlendirildi. Başkan Aktaş, ‘yeni başkan ve yönetimin belirlenmesinin ardından’ Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Bursaspor’a maddi destek sağlanması noktasında ‘gönüllülük esasına dayalı’ bir kampanya düzenleyebileceklerini ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un kentin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, takıma her kesimin sahip çıkması gerektiğini kaydetti. 2003-2004 sezonunda da küme düştüklerini fakat 4 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, yine benzer durumun yaşanabileceğini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursaspor’a kanuni çerçevede her daim destek olduklarını, forma reklamına kadar takıma sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Fakat bunu tamamen belediye başkanının üzerine yıkmak doğru değil. Borçların ödenmesi, takımın desteklenmesi noktasında her arkadaşın elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi. Yaptığı konuşmada Bursaspor’a destek noktasında tüm kesimlere seslenen Başkan Aktaş, “Tüm Bursa’ya, işadamlarına, STK’lara çağrımdır. Bursaspor, şehre ekonomik argüman katan bir pozisyonda ise bu manada herkesin tarafsız şekilde kulübe sahip çıkmalı. İnşallah gereken yapılacaktır” diye konuştu.
Başkan Aktaş, muhtemel kampanyanın Bursaspor başkanlık seçiminin ardından gerçekleştirilebileceğini söyledi. Şu ana kadar bir adayın ortaya çıktığını, hukuki sürecin işlediğini kaydeden Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki inanalım ve bu işe hepimiz katkı sağlayalım. Çorbada tuzumuz olsun. Yönetim işleri şekillendikten sonra meclise getirir, destek yönünde bir karar alırız” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısında, şehit yakınları ile gazilerin mezarlıklara ücretsiz defni konusunda karar da alındı. Şehit anne ve babasını, eş ve çocuklarını, gazileri ve eşlerini kapsayan karar oy birliği ile meclisten geçti.
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