Bursaspor hız kesmiyor

TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Çabukluk ve koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman, pas press oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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