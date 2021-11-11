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Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan ikinci antrenmanla sürdü.

11.11.2021 - 21:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

Bursaspor, milli aranın ardından Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç gerçekleştirdi. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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