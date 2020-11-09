Bu sezonki maçlarında ortaya koyduğu hücum performansıyla göz dolduran Bursaspor, TFF 1´inci Lig´de 9 haftayı geride bıraktı. Tüm mücadelelerde gol sevinci yaşayan ve bu noktada da ligin tek takımı unvanına sahip Bursa temsilcisi, buna karşın hücum yollarındaki başarılı grafiğini puanlara yansıtamadı. Ligde 17 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor, aynı sayıda rakip ağları havalandıran Tuzlaspor´un 7 puan gerisinde kalarak, zirve yarışından uzaklaştı.

Bursaspor´un zirve ile puan farkının açılmasında ise, savunma önemli etken oldu. Hücumdaki performansına karşın kalesinde 16 gol gören Bursa temsilcisi, ligin en fazla savunma zaafı gösteren ekiplerinden de biri oldu. Öne geçtiği maçlarda da üstünlüğü bir türlü koruyamayan Bursa ekibi, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu Milli araya 11´inci basamakta girdi.

Ligin en fazla genç ve altyapı oyuncusuna şans veren ekibi konumundaki Bursaspor, gollerinin büyük bir kısmını da altyapı oyuncuları ile buldu. Timsah´ın 17 golünün 16 golünü altyapıdan yetişen oyuncular kaydetti. Ali Akman 7, Burak Kapacak 4, Batuhan Kör 3 kez rakip ağları havalandırırken; İsmail Çokçalış ve Emirhan Aydoğan da birer kez gol attı. Diğer gol ise Burak Altparmak´tan geldi.