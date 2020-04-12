Bursaspor, genç oyuncularına güveniyor

12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz dönemlerde altyapısından yetişen genç oyuncuları, ciddi bonservis bedelleriyle yurt içi ve yurt dışı transferlere imza atan Bursaspor, genç yeteneklerine verdiği değeri yaptığı sözleşmelerde de gösterdi. Yaşları 19 ile 25 arasında değişen genç oyuncuları ile uzun soluklu sözleşmelere imza atan Bursa temsilcisi, özellikle potansiyele sahip ve gelecek vaadeden bazı oyuncularıyla da sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Kulüp bu hamle ile birlikte, hem genç oyuncularına duyduğu güveni gösterdi, hem de olası bir transfer sürecinde elini güçlendirdi.
4 POTANSİYEL YETENEK
Bu sezon içerisinde A takımda sıklıkla forma giyen ve ilk 11´in de birçok kez değişilmez oyuncusu olan 4 oyuncunun sözleşmesini geçtiğimiz yıl uzattı, buna göre bu oyuncuların sözleşmeleri 2024´de sona erecek. Bu isimlerden biri olan Burak Kapacak, henüz 20 yaşında olmasına karşın ligde çıktığı 18 maçta gerçekleştirdiği 7 asist ile birlikte dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Emirhan Aydoğan ise ligde çıktığı 18 maçta 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki Sedat Dursun da, ligde 11 maçta görev alırken; bu sezon yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 21 yaşındaki Ramazan Keskin de 7 maçta oynadı ve bir gol kaydetti.
ALTYAPIYA GÜVEN
Altyapıdan yetişen bir diğer oyuncu olan 19 yaşındaki Ozan Koç da de geçtiğimiz yıl yapılan sözleşme ile 2023 yılına kadar yeşil beyazlı renklere bağlandı. Bu isimlerin yanı sıra; 5 genç oyuncunun sözleşmesi de 2022´de sona erecek. Sezon başında takıma katılan ve ilk 11´in değişmez ismi olan 25 yaşındaki kaleci kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile Bursa ekibi, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bunun yanında altyapıdan yetişen 23 yaşındaki Rüştü Hanlı, 19 yaşındaki İsmail Çokçalış ve 23 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş´un da sözleşmesi bu tarihte son bulacak. Özellikle Kubilay da, 26 maçta 7 gol ve 2 asistiyle dikkat çekti. Bursaspor´un yurtdışı transferlerinden 20 yaşındaki Jani Atanasov için de önemli bir beklenti var. Kuzey Makedonyalı oyuncunun da sözleşmesi 2022´de sona erecek. Henüz 17 yaşındaki yetenek Ali Akman'ın da bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Bursaspor, geçtiğimiz yıl ve bu sezonki dönemlerde özellikle genç oyuncularının sözleşmelerini uzun tutarak stratejik bir hamle gerçekleştirirken, bu oyuncuların performansları da kariyerlerinin geleceğini şekillendirecek.
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