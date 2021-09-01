Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip liderimiz Emin Adanur kendi karşılamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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