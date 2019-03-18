Bursaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

Ama dün şampiyonluk yarışını ilgilendiren bir maç daha oynandı. Son saniyelerde Başakşehir lehine Kayserili Sapunaru'nun elle oynadığı gerekçesiyle bir penaltı verildi. Dün gece maçta da benzeri bir penaltı pozisyonu Emre Taşdemir'le yaşandı. Kayseri'de VAR hakemi bir daha bak dedi, dün geceki ise oralı bile olmadı. Bu nasıl çifte standarttır?