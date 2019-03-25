Gol ayaklarında sorun yaşayan ve forvet oyuncularından da dilediği verimi alamayan Bursaspor´un hücum etkinliği, tarihinin en golcü dönemlerinden birini yaşadığı 2014/15 sezonunun ardından düşüşe geçti. Yeşil beyazlılar, söz konusu sezonda ligde 69 gol kaydederken; bu gollerin de 35´i dönemin iki santrforu Fernandao ve Cedric Bakambu´dan geldi. 2014/15 sezonunda Bursaspor adına lig, maç başı 2 gol ortalamasıyla tamamlanırken, sonraki sezonlarda ise gol ortalaması oldukça geriledi. Yeşil beyazlılar ligi 2015/16 sezonunda 1.3, 2016/17 sezonunda 1, 2017/18 sezonunda 1.2 gol ortalamasıyla bitirdi. Bu sezon da 26 haftası geride kalan ligde Bursaspor´un gol ortalamasının yalnızca 0.9 olması dikkat çekti.

FERNANDAO VE BAKAMBU'DAN MÜTHİŞ KATKI

Bursaspor´un son yıllardaki en skorer santrforu Fernandao, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 67 maçta 38 gol kaydetti. Fernandao'nun o dönemki partneri Cedric Bakambu da Bursaspor formasıyla çıktığı 40 maçta 21 gole imza attı. Bursa´da geçirdiği kısa döneme karşın performanslarıyla öne çıkan ikilinin boşluğu ise hala doldurulamadı. Fernandao ve Bakambu'nun ayrılmasının ardından yeşil beyazlılar bu bölgeye tam 9 oyuncu transfer ederken, bir türlü dilediği verimi alamadı.

ERTESİ SEZON 4 SANTRFOR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

1.8 milyon Euro´ya transfer edilen Tom de Sutter, Bursaspor´daki 17 maçında yalnızca 2 gol kaydetti ve sezon sonu gönderildi. Bedelsiz kadroya dahil edilen isimlerden Deniz Yılmaz, Bursaspor´da 41 maça çıkarken 13 kez rakip fileleri havalandırdı, Çek golcü Tomas Necid de 47 maçında 18 gole imza attı. 2015/16 sezonu kadroya katılan dördüncü santrfor olan ve altyapıdan yetişen Kubilay Kanatsızkuş da şu ana dek 56 maçında 11 gol attı.

STANCU VE SOW DA BEKLENTİLERE CEVAP VEREMEDİ

Bursaspor, daha sonra Süper Lig´de skorer kimliğini kanıtlamış oyunculara yönelmesine karşın bir kez daha aradığını bulamadı. 750 bin Euro´ya alınan Bogdan Stancu, Bursaspor´daki 53 maçta sadece 8 gol kaydedebildi. Büyük umutlarla bedelsiz alınan Sinan Bakış da, Bursaspor´daki 32 maçında yalnızca 2 gol atabildi. 2017/18 sezonunda görkemli bir imza töreni ile devre arasında 6 aylığına getirilen Moussa Sow da 12 maçında 4 kez fileleri havalandırdı.

BU SEZON DA AYNI SIKINTI YAŞANIYOR

Yeşil-beyazlıların bu sezonuna gelindiğinde ise Umut Nayir ve Diafra Sakho gol umutları olarak kadroya dahil edildi. Şu ana dek Umut 20 maçta 4 gol, Sakho ise 16 maçta 3 gol kaydetti. Sezon içerisinde hayal kırıklığı yaratan Bogdan Stancu ile de yollar ayrıldı. Bunun üzerine sezon başında MKE Ankaragücü´ne kiralık verilen Kubilay Kanatsızkuş, yeniden Bursa´ya çağrılsa da henüz gol katkısı sunamadı.