Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek profesyonel futbolcumuz Eren Güler ile üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Eren Güler'e hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Böylece 2003 doğumlu futbolcunun sözleşmesi 2025’e kadar uzadı.