Bursaspor efsane başkan İbrahim Yazıcı'yı andı: Unutulmayacaksın şampiyon başkan
Bursaspor Kulübü, efsane başkanı İbrahim Yazıcı'yı vefatının 11. yılında da unutmadı
Giriş: 07.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:14
Bursaspor Kulübü, 2010’daki şampiyonluğun mimarı efsane başkanı İbrahim Yazıcı’yı vefatının 11’nci senesinde unutmadı. Kulübün sosyal medya hesaplarından efsane başkan İbrahim Yazıcı ile ilgili şu mesaj paylaşıldı:
“Unutulmayacaksın Şampiyon Başkan. İbrahim Yazıcı’yı vefatının 11. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.”
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