Bursaspor'dan potaya yeni transfer

Frutti Extra Bursaspor, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlılar, Kamerunlu pivot Kenny Kadji'yi kadrosuna kattı. Bursa’ya gelen Kadji, sağlık kontrollerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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