Spor Toto Süper Lig´de Bursaspor küme düşerken, bu durum oyuncuların da piyasa değerlerini önemli ölçüde etkiledi. Genelini yabancıların oluşturduğu 9 oyuncu, yeşil beyazlı ekipte ilk olarak forma giydiği gündeki piyasa değerinde düşüş yaşadı. En çarpıcı düşüş büyük umutlarla kadroya dahil edilen Diafra Sakho´da görüldü. Bursaspor formasını ilk giydiği dönemde 5 milyon Euro olan Sakho´nun değeri bugün 3 milyon Euro´ya geriledi. 10 Eylül 2017´de ilk kez Bursaspor formasını giyen Yusuf Erdoğan´ın değeri ise 3 milyon Euro´dan 1.25 milyon Euro´ya kadar düştü. Benzer durumlar; Jires Kembo, Santiago Vergini, Henri Saivet, Stephane Badji, Aurelien Chedjou, Jani Atanasov ve Onur Atasayar da da görüldü. Bu oyuncular, sezonun kaybedenleri olarak dikkat çekti.

Bursaspor´da genelini yerlilerin oluşturduğu oyuncu grubunun ise değeri yükseldi. En büyük çıkış Ertuğrul Ersoy´dan geldi. 29 Ekim 2014´te ilk kez Bursaspor formasını terleten genç stoper, 200 bin Euro olan o günkü değerini bugün 2.8 milyon Euro´ya kadar yükseltti. 10 Aralık 2014´te Bursaspor´daki ilk heyecanını yaşayan Okan Kocuk da, 50 bin Euro´luk değerini 1 milyon Euro´ya kadar çıkardı. Yine ilk forma giydiği dönemlerde 50 bin Euro´luk piyasa değerine sahip oyunculardan Burak Kapacak 900 bin Euro´ya, Furkan Soyalp 700 bin Euro´ya ve Ramazan Keskin de 450 bin Euro´ya değerini çıkardı.

Bu oyuncuların ortak özelliği altyapıdan yetişerek, çok düşük bir değerde Bursaspor´da ter dökmeye başlamaları ve sonrasında gösterdikleri performanslarla değerini yükseltmeleri oldu. Bu isimlerin yanı sıra; Barış Yardımcı, Aytaç Kara, Umut Meraş, Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu ve Muhammed Şengezer de küçük çapta değerini artırdı.

Bursaspor´da bu sezon kiralık olarak oynayan Tunay Torun, Umut Nayir ve Allano Lima´nın piyasa değeri ise sabit kaldı.

Bursaspor´da çıktığı ilk maçtan bugüne kadar değeri düşen oyuncular;

Jires Kembo: 3 milyon Euro (26 Ağustos 2017) / 550 bin Euro (Kayıp: 2.45 milyon Euro)

Diafra Sakho: 5 milyon Euro (2 Eylül 2018) / 3 milyon Euro (Kayıp: 2 milyon Euro)

Yusuf Erdoğan: 3 milyon Euro (10 Eylül 2017) / 1.25 milyon Euro (Kayıp: 1.75 milyon Euro)

Santiago Vergini: 1.5 milyon Euro (30 Ekim 2018) / 800 bin Euro (Kayıp: 700 bin Euro)

Henri Saivet: 2 milyon Euro (26 Ağustos 2018) / 1.4 milyon Euro (Kayıp: 600 bin Euro)

Stephane Badji: 1.25 milyon Euro (11 Ağustos 2018) / 1 milyon Euro (Kayıp: 250 bin Euro)

Aurelien Chedjou: 750 bin Euro (2 Eylül 2018) / 500 bin Euro (Kayıp: 250 bin Euro)

Jani Atanasov: 600 bin Euro (11 Ağustos 2018) / 450 bin Euro (Kayıp: 150 bin Euro)

Onur Atasayar: 300 bin Euro (17 Ocak 2017) / 200 bin Euro (Kayıp: 100 bin Euro)

Bursaspor´da çıktığı ilk maçtan bugüne kadar değeri yükselen oyuncular;

Ertuğrul Ersoy: 200 bin Euro (29 Ekim 2014) / 3 milyon Euro (Kazanç: 2.8 milyon Euro)

Okan Kocuk: 50 bin Euro (10 Aralık 2014) / 1 milyon Euro (Kazanç: 950 bin Euro)

Burak Kapacak: 50 bin Euro (18 Mayıs 2018) / 900 bin Euro (Kazanç: 850 bin Euro)

Furkan Soyalp: 50 bin Euro (28 Şubat 2013) / 700 bin Euro (Kazanç: 650 bin Euro)

Ramazan Keskin: 50 bin Euro (6 Ekim 2018) / 450 bin Euro (Kazanç: 400 bin Euro)

Barış Yardımcı: 1.2 milyon Euro (11 Ağustos 2017) / 1.5 milyon Euro (Kazanç: 300 bin Euro)

Aytaç Kara: 1.5 milyon Euro (11 Ağustos 2018) / 1.75 milyon Euro (Kazanç. 250 bin Euro)

Umut Meraş: 350 bin Euro (21 Eylül 2018) / 600 bin Euro (Kazanç: 250 bin Euro)

Iasmin Latovlevici: 250 bin Euro (2 Eylül 2018) / 400 bin Euro (Kazanç: 150 bin Euro)

Abdullahi Shehu: 600 bin Euro (27 Ocak 2018) / 700 bin Euro (Kazanç: 100 bin Euro)

Muhammed Şengezer: 200 bin Euro (25 Ocak 2017) / 300 bin Euro (Kazanç: 100 bin Euro)