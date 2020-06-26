Bursaspor'da Seleznov şoku

TFF 1. Lig'in 30. haftasında bu akşam saat 20.00'de Adanaspor'u konuk edecek olan Bursaspor'da, Yevhen Seleznov sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bırakacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli golcünün sol kasık üst adele grubunda oluşan ağrılarının artması sebebiyle Adanaspor maçının kadrosunda yer almadığı belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."