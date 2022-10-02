Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, ligin 7. haftasında Esenler Erokspor ile oynanan maçın ardından gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılacak olan olağanüstü genel kurulla ilgili detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Esenler Erokspor'a evinde 3-0 mağlup olan Bursaspor, ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6 puan alabildi.