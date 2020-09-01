Sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalara devam etti. Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde pas press çalışmaları yaptı.

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